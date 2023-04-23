Первый с 2004 года отработавший весь конституционный срок парламент Греции распущен

Президент Греции Катерина Сакелларопулу подписала указ о роспуске греческого парламента и назначении парламентских выборов на 21 мая 2023 года. Новые и вновь избранные депутаты будут созваны первого июня 2023 года в 11:00.
Парламентарии в первый день работы вновь созванного законодательного органа примут присягу, а на следующий день изберут председателя. Главой министерства внутренних дел на время станет Каллиопи Спану – она будет контролировать процесс законодательных выборов. Сообщается, что расформированный парламент стал первым в Греции с 2004 года, который отработал весь четырехлетний срок – до него все парламентские выборы проводились досрочно, – пишет «РИА Новости».
Ранее вице-премьер Соединенного Королевства Доминик Рааб подал в отставку на фоне обвинений в запугивании подчиненных. На фоне массовых сообщений о его непрофессионализме было начато расследование.