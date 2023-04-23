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Вооруженные силы Украины 25 раз обстреляли территорию ДНР за прошедшие сутки

Происшествия
Вооруженные силы Украины 25 раз обстреляли территорию ДНР за прошедшие сутки

Представители ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщили о 25 фактах атак Вооруженных сил Украины по территории Донецкой Народной Республики за сутки.

ВСУ совершили 19 обстрелов из реактивных систем залпового огня и артиллерии 155 миллиметров на донецком направлении. Также атаки с использованием этих снарядов зафиксированы на горловском (один обстрел), ясиноватском (два обстрела) и волновахском (три обстрела) направлениях. Сообщается, что всего было выпущено 119 боеприпасов. Под огнем врага оказались районы пяти населенных пунктов: Горловка, Ясиноватая, Донецк, Макеевка и Владимировка. Сообщения о жертвах отсутствуют.

Ранее сообщалось, что обстрелы ВСУ Новой Каховки обернулись травмами 80-летней пенсионерки. Следователи СК России на данный момент ведут расследование фактов преступлений ВСУ на территории Херсонской и Запорожской областей.
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