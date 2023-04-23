Вооруженные силы Украины 25 раз обстреляли территорию ДНР за прошедшие сутки

ВСУ совершили 19 обстрелов из реактивных систем залпового огня и артиллерии 155 миллиметров на донецком направлении. Также атаки с использованием этих снарядов зафиксированы на горловском (один обстрел), ясиноватском (два обстрела) и волновахском (три обстрела) направлениях. Сообщается, что всего было выпущено 119 боеприпасов. Под огнем врага оказались районы пяти населенных пунктов: Горловка, Ясиноватая, Донецк, Макеевка и Владимировка. Сообщения о жертвах отсутствуют.