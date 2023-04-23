Названы семь привычек, которые точно продлевают жизнь

Врач-нуриотерапевт Анастасия Зеленина поделилась семью методами, придерживаясь которых, каждый сможет продлить себе жизнь на годы. Информацию публикует издание Правила Жизни.
Для начала рекомендуется восстановить свой режим сна. Ложиться спать предлагают до 11 часов вечера, в прохладной комнате, не отвлекаясь на телефон и без лишних источников света;
Помочь может хорошо сбалансированная диета. Врач уверяет в полезности разнообразного рациона с большим количеством белка, клетчатки и разнообразных жиров;
С утра рекомендуется заниматься физическими упражнениями. На выбор: йога или лимфодренажная практика;
Врач рекомендует делать в день хотя бы от 10 тысяч шагов. Главное, подобрать физическую активность, которая будет удобнее и приятнее;
Пейте в течение дня теплую воду и не злоупотребляйте сладкими напитками;
Употребляйте витаминные комплексы и ставьте витаминные капельницы в случае дефицита данной группы элементов. Предварительно необходимо проконсультироваться с врачом;
Не забывайте о комплексных проверках состоянии здоровья. При наличии уже известных проблем, делать это рекомендуется не реже, чем раз в полгода.
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