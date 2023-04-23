The National Interest: Евросоюз должен наладить отношения с Россией во избежание серьезной ошибки

Россия является важной и политически значимой страной на мировой арене, поэтому разрыв отношений с ней ведет к усугублению текущего положения. Отказ от дальнейшего сотрудничества с Москвой приведет к тому, что она улучшит свои отношения со странами, которыми недоволен Евросоюз. В связи с этим государства НАТО и ЕС должны налаживать отношения с Россией, чтобы предотвратить «серьезную ошибку», приводит слова автора статьи Джеральда Хаймана The National Interest.