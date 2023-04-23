Американские ученые предложили есть жуков, найдя в них пользу

Исследователи из Университета Колорадо утверждают, что хитин и полезные жиры, полученные при употреблении насекомых, способствуют здоровью кишечной микробиоты. Об этом сообщает издание StudyFinds.
Ученые утверждают, что насекомые способны обеспечить организм большим количеством белка и различных питательных веществ. Авторы исследования отмечают, что продвижение насекомых в качестве продукта питания также может помочь в борьбе с изменением климата, поскольку для их разведения необходимо меньше ресурсов.
«Насекомых превозносят как хороший источник белка, но они также содержат хитин, который не встречается в других животных продуктах, а содержание омега-3 может быть выше, чем во многих растительных продуктах», — заявили авторы исследования.
Ранее схожее мнение высказала диетолог Елена Соломатина. Она заявила, что все беспозвоночные - это богатый источник витаминов и протеинов, дефицитом которых страдают многие люди.