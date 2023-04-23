Американские ученые предложили есть жуков, найдя в них пользу

Ученые утверждают, что насекомые способны обеспечить организм большим количеством белка и различных питательных веществ. Авторы исследования отмечают, что продвижение насекомых в качестве продукта питания также может помочь в борьбе с изменением климата, поскольку для их разведения необходимо меньше ресурсов.