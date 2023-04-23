Атака ВСУ на Новую Каховку обернулась травмами 80-летней пенсионерки

Следователи СК России ведут расследование фактов преступлений ВСУ на территории Херсонской и Запорожской областей. Позже будет дана правовая оценка действиям причастных лиц.
Сообщается, что в результате артиллерийского обстрела Новой Каховки один из снарядов попал в жилой дом. Боеприпас также повредил систему газоснабжения. В результате атаки есть одна пострадавшая 1943 года рождения – она была госпитализирована с осколочными ранениями ноги. Также украинские диверсанты совершили подрыв локомотивного депо в Мелитополе, – пишет СК РФ.
Ранее Вооруженные силы Украины атаковали Киевский район Донецка. Всего было выпущено три боеприпаса калибром 155 миллиметров. Обстрел был зафиксирован в 23:10 22 апреля.