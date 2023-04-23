Атака ВСУ на Новую Каховку обернулась травмами 80-летней пенсионерки

Сообщается, что в результате артиллерийского обстрела Новой Каховки один из снарядов попал в жилой дом. Боеприпас также повредил систему газоснабжения. В результате атаки есть одна пострадавшая 1943 года рождения – она была госпитализирована с осколочными ранениями ноги. Также украинские диверсанты совершили подрыв локомотивного депо в Мелитополе, – пишет СК РФ.