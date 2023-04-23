Полиция опровергла смерть 14-летней девочки от передозировки на несанкционированном концерте SCALLY MILANO

Предполагалось, что причиной отмены концерта, на который с неожиданным визитом нагрянули сотрудники ОМОНа и МВД, стала смерть несовершеннолетней девушки от передозировки наркотиками или тот факт, что мероприятие было несогласованным. Однако сотрудники полиции опровергли эту информацию и заявили, что на мероприятии никто не умирал, а выступление SCALLY MILANO было санкционированным, информирует РЕН ТВ.