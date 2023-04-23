Полиция опровергла смерть 14-летней девочки от передозировки на несанкционированном концерте SCALLY MILANO

Правоохранительные органы опровергли информацию о том, что концерт SCALLY MILANO, который был отменен в Санкт-Петербурге сегодня, был несанкционированным.
Предполагалось, что причиной отмены концерта, на который с неожиданным визитом нагрянули сотрудники ОМОНа и МВД, стала смерть несовершеннолетней девушки от передозировки наркотиками или тот факт, что мероприятие было несогласованным. Однако сотрудники полиции опровергли эту информацию и заявили, что на мероприятии никто не умирал, а выступление SCALLY MILANO было санкционированным, информирует РЕН ТВ.
Ранее сообщалось, что на концерт SCALLY MILANO ворвалась группа силовиков, которые остановили выступление и потребовали у присутствующих показать документы, удостоверяющие личность. Также всех гостей попросили покинуть помещение, а граждан 16-летнего возраста отдельно не выпускали.