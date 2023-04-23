Администрация «Гигант Холл» отрицает смерть несовершеннолетней девочки на концерте SCALLY MILANO

Сотрудники администрации концертного зала «Гигант Холл» в Санкт-Петербурге, где было отменено выступление репера SCALLY MILANO, прокомментировали информацию о смерти несовершеннолетней девочки от передозировки наркотическими веществами во время мероприятия.
На данный момент никто не знает причины, по которой группа сотрудников ОМОНа и МВД ворвалась в «Гигант Холл» и прервала выступление SCALLY MILANO сразу после начала концерта, сообщает телеканал 78. Информация о том, что это произошло из-за передозировки 14-летней девочки не соответствует действительности, однако настоящей причины задержания всех несовершеннолетних во время выступления никто не знает.
Ранее сообщалось, что в субботу, 22 апреля, силовики остановили концерт SCALLY MILANO и заставили всех присутствующих предъявить документы, а также покинуть зал. Посетители предполагали, что это связано со смертью некой несовершеннолетней девочки от передозировки наркотиками в туалете заведения.