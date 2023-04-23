Министры сельского хозяйства обсудили на G7 поставки на Украину

Сама встреча министров проходит на фоне перебоев на продовольственных рынках, вызванных конфликтом между двумя основными поставщиками зерна и пандемией коронавируса. Эти факторы в совокупности приводят к росту цен, особенно сильно ударяя по экономике бедных стран.