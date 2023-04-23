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Министры сельского хозяйства обсудили на G7 поставки на Украину

Политика
Министры сельского хозяйства обсудили на G7 поставки на Украину

Министры сельского хозяйства из «Большой семерки» встретились в субботу на юго-западе Японии ради двухдневных переговоров. Основной целью был назван поиск способов обеспечения Украины стабильными поставками продовольствия.

Как сообщает JapanTimes, Япония планирует вовлекать участников саммита в переговоры на тему поддержки мелких производителей продуктов питания по всему миру.

«Сельскохозяйственная политика в каждой стране находится на историческом поворотном этапе», - сообщил министр сельского хозяйства Японии Тетсуро Номура.

Сама встреча министров проходит на фоне перебоев на продовольственных рынках, вызванных конфликтом между двумя основными поставщиками зерна и пандемией коронавируса. Эти факторы в совокупности приводят к росту цен, особенно сильно ударяя по экономике бедных стран.

Ранее сообщалось, что Япония готовится к развертыванию своих вооруженных сил, в связи с запуском спутника-шпиона со стороны КНДР.
япония саммит G7 сельское хозяйство
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