Министры сельского хозяйства обсудили на G7 поставки на Украину

Министры сельского хозяйства из «Большой семерки» встретились в субботу на юго-западе Японии ради двухдневных переговоров. Основной целью был назван поиск способов обеспечения Украины стабильными поставками продовольствия.
Как сообщает JapanTimes, Япония планирует вовлекать участников саммита в переговоры на тему поддержки мелких производителей продуктов питания по всему миру.
«Сельскохозяйственная политика в каждой стране находится на историческом поворотном этапе», - сообщил министр сельского хозяйства Японии Тетсуро Номура.
Сама встреча министров проходит на фоне перебоев на продовольственных рынках, вызванных конфликтом между двумя основными поставщиками зерна и пандемией коронавируса. Эти факторы в совокупности приводят к росту цен, особенно сильно ударяя по экономике бедных стран.
Ранее сообщалось, что Япония готовится к развертыванию своих вооруженных сил, в связи с запуском спутника-шпиона со стороны КНДР.