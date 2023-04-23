Вооруженные силы Украины атаковали Киевский район Донецка

Обстрел был зафиксирован в 23:10 в направлении столицы Донецкой Народной Республики. Сообщается, что всего было выпущено три боеприпаса калибром 155 миллиметров. Такие снаряды стоят на вооружении государств-членов Североатлантического альянса.