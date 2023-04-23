Вооруженные силы Украины атаковали Киевский район Донецка

Представители ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщили об атаке ВСУ по Киевскому району Донецка. При ударах были задействованы снаряды калибра стран НАТО.
Обстрел был зафиксирован в 23:10 в направлении столицы Донецкой Народной Республики. Сообщается, что всего было выпущено три боеприпаса калибром 155 миллиметров. Такие снаряды стоят на вооружении государств-членов Североатлантического альянса.
Ранее Вооруженные силы Украины атаковали Куйбышевский район Донецка. Обстрел был зафиксирован в 21:40. Всего было выпущено пять снарядов натовского калибра 155 миллиметров.