Ученые рассказали о неожиданных полезных свойствах клюквы

Ученые проанализировали пользу продуктов из клюквы при ИМП и пришли к интересным выводам. Выяснилось, что женщины, которые употребляли клюквенный сок или принимали пищевые добавки, снизили риск развития этого заболевания более чем на четверть. У детей риск стал меньше вдвое, в то время как у людей, склонных к рецидивированию ИМП, его вероятность стала ниже на 53 %. Кроме того, клюква богата антиоксидантами, обладает противовоспалительными свойствами, а также поддерживает здоровье сердца и полости рта.