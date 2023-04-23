Украинский политик Олег Соскин рассказал, когда в Киеве начнется революция

Украинский политик Олег Соскин рассказал, почему граждане и военные Украины до сих пор не устроили в стране бунт. Он объяснил, что эксперты, предсказывающие восстание в Киеве, пока не правы.
Ситуация на Украине продолжает ухудшаться. Речь идет не только про вооруженный конфликт с Россией, но и про внутриполитическую ситуацию. Последняя является крайне нестабильной из-за социального недовольства граждан, а также разделения церкви, что тоже влияет на мнение общественности, заявил Соскин. Он отметил, что единственным фактором, который удерживает граждан Украины от бунта, является предстоящее контрнаступление ВСУ, однако его успех минимален.
Ранее сообщалось, что многие западные эксперты предсказали Киеву неудачу во время контрнаступления. По мнению аналитиков, Украина не обладает достаточной силой для того, чтобы успешно выступить против России.