Украинский политик Олег Соскин рассказал, когда в Киеве начнется революция

Ситуация на Украине продолжает ухудшаться. Речь идет не только про вооруженный конфликт с Россией, но и про внутриполитическую ситуацию. Последняя является крайне нестабильной из-за социального недовольства граждан, а также разделения церкви, что тоже влияет на мнение общественности, заявил Соскин. Он отметил, что единственным фактором, который удерживает граждан Украины от бунта, является предстоящее контрнаступление ВСУ, однако его успех минимален.