Герой ДНР Андрей Пинчук рассказал о целях атак БПЛА ВСУ по Крымскому полуострову

Первый министр государственной безопасности ДНР Андрей Пинчук рассказал, что атаки беспилотников ВСУ по территории Крыма нацелены на создание паники у местного населения и разведку российских систем противовоздушной обороны.
Герой ДНР уверен, что Вооруженные силы Украины на данный момент не пытаются нанести тяжелый ущерб инфраструктуре региона. Они преследуют лишь психологическую и «прикладную» цели. Пинчук отметил, что у киевского режима большие запасы дронов, поэтому разговоры о том, что БПЛА скоро закончатся, «наивны». Полковник запаса также подчеркнул, что попытка ВСУ перейти в контрнаступление будет заметна по массированным атакам беспилотников, – пишет URA.RU.
Ранее американское издание The Economist заявило, что судьба Украины зависит от исхода контрнаступательных действий. Большое количество поставленной со стороны НАТО техники отнюдь не гарантирует достижения каких-либо успехов.