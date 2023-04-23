Герой ДНР Андрей Пинчук рассказал о целях атак БПЛА ВСУ по Крымскому полуострову

Герой ДНР уверен, что Вооруженные силы Украины на данный момент не пытаются нанести тяжелый ущерб инфраструктуре региона. Они преследуют лишь психологическую и «прикладную» цели. Пинчук отметил, что у киевского режима большие запасы дронов, поэтому разговоры о том, что БПЛА скоро закончатся, «наивны». Полковник запаса также подчеркнул, что попытка ВСУ перейти в контрнаступление будет заметна по массированным атакам беспилотников, – пишет URA.RU.