Япония готовится сбивать обломки баллистической ракеты КНДР

Министр обороны Японии Ясуказу Хамада приказал Силам самообороны Японии развернуть ракеты «земля-воздух» и подготовиться к сбитию обломков баллистической ракеты, выводящей на орбиту северокорейский спутник-шпион. Информацию об этом публикует издание JapanToday.
Сообщается, что удар будет нанесен, только если возникнут риски падения обломков на территорию государства.
«Мы проводим необходимые приготовления из-за возможности выдачи приказа об уничтожении баллистических ракет и других объектов», - пишет Минобороны страны.
Мероприятия по подготовке вооружения проходят на юго-западе Японии, в районе острова Окинава. Предполагается, что именно там будет проходить траектория полета ракеты.
Ранее Япония сообщила о начале подготовке к операции по ликвидации ракеты-носителя КНДР.