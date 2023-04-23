Аятолла Али Хаменеи: Падение Израильского режима приближается

Падение «узурпаторского сионистского режима ускоряется», — заявил лидер Исламской революции Али Хаменеи, добавив, что мусульманский мир должен сосредоточиться на укреплении палестинских бойцов. Об этом сообщает издание MEHR.
Аятолла сделал это заявление на встрече с послами исламских стран в Тегеране по случаю праздника Ид-аль-Фитр, который знаменует окончание поста в месяц Рамадан. Он отметил, что Палестина – проблема не только мусульманского сообщества, но и всего человечества.
Напомнив о проходивших по всему миру демонстрациях в поддержку палестинцев он заявил «Антисионистские собрания в День Кудса (Аль-Кудс — день солидарности с борьбой палестинцев за независимость) в США и европейских странах являются результатом растущего раскрытия преступлений сионистов-узурпаторов».
Ранее Минобороны Ирана предрекло скорый крах Израиля. В ведомстве призвали мировое сообщество осудить меры этой страны в отношении палестинцев.