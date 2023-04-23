Аятолла Али Хаменеи: Падение Израильского режима приближается

Аятолла сделал это заявление на встрече с послами исламских стран в Тегеране по случаю праздника Ид-аль-Фитр, который знаменует окончание поста в месяц Рамадан. Он отметил, что Палестина – проблема не только мусульманского сообщества, но и всего человечества.