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«Письма Трампу»: Бывший президент США анонсировал свою книгу

Общество
«Письма Трампу»: Бывший президент США анонсировал свою книгу

Бывший президент США и кандидат на предстоящих выборах Дональд Трамп сообщил об издании своей новой книги «Письма Трампу», которая содержит все комментарии и мнение экс-лидера о текущей политической ситуации.

В своей новой книге Трамп собрал детали переписок с политиками, фотографии и свои комментарии касательно происходящих событий на мировой арене. Выход книги анонсирован на следующую неделю, а именно на 25 апреля, написал Трамп в своих социальных сетях. Стоимость будет варьироваться от 99 до 399 долларов (от 8 тысяч до 32 тысяч рублей).

Ранее сообщалось, что в 2022 году Трамп объявил о своем выдвижении на предстоящие выборы президента в 2024 году. Он также не раз отмечал, что сможет решить конфликт России и Украины. По его словам, первым делом после своего избрания он решит проблему вооруженного конфликта Москвы и Киева.
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