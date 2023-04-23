«Письма Трампу»: Бывший президент США анонсировал свою книгу

В своей новой книге Трамп собрал детали переписок с политиками, фотографии и свои комментарии касательно происходящих событий на мировой арене. Выход книги анонсирован на следующую неделю, а именно на 25 апреля, написал Трамп в своих социальных сетях. Стоимость будет варьироваться от 99 до 399 долларов (от 8 тысяч до 32 тысяч рублей).