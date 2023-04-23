«Письма Трампу»: Бывший президент США анонсировал свою книгу

Бывший президент США и кандидат на предстоящих выборах Дональд Трамп сообщил об издании своей новой книги «Письма Трампу», которая содержит все комментарии и мнение экс-лидера о текущей политической ситуации.
В своей новой книге Трамп собрал детали переписок с политиками, фотографии и свои комментарии касательно происходящих событий на мировой арене. Выход книги анонсирован на следующую неделю, а именно на 25 апреля, написал Трамп в своих социальных сетях. Стоимость будет варьироваться от 99 до 399 долларов (от 8 тысяч до 32 тысяч рублей).
Ранее сообщалось, что в 2022 году Трамп объявил о своем выдвижении на предстоящие выборы президента в 2024 году. Он также не раз отмечал, что сможет решить конфликт России и Украины. По его словам, первым делом после своего избрания он решит проблему вооруженного конфликта Москвы и Киева.