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Слабый спрос на микросхемы вызвал падение экспорта Тайваня

Экономика
Слабый спрос на микросхемы вызвал падение экспорта Тайваня

Тайвань, как мировой производитель высокотехнологичного оборудования, демонстрирует рекордное падение экспортных заказов. Информация об этом поступила от Министерства экономики государства.

Сообщается, что причиной назван спрос на полупроводники. Заказы у Тайваня на зарубежные поставки упали в марте на 25,7% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Также, уточняется, что значительно поспособствовала падению спроса всемирная инфляция и пандемия COVID-19, в результате которой, в мире интерес на потребительскую электронику в прошлом году очень сильно вырос.

Ранее Белый дом начал моделировать возможные сценарии конфликта из-за территории Тайваня.
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