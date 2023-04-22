Поцелуй стал проблемой: Модель Эмили Ратаковски огорчилась вмешательством публики в ее личную жизнь

Актриса Эмили Ратаковски и певец Гарри Стайлз шокировали Интернет в марте вирусным видео, на котором пара целуется в Токио. Инцидент произошел спустя некоторое время после того, как Стайлз прекратил свои двухлетние отношения с режиссером Оливией Уайлд.
Сама Ратаковски рассказала, что давно не испытывала опыт первого свидания. Она назвала «странным» повышенный интерес публики к произошедшему. Актриса призналась, что ей тяжело переносить вторжение в ее личную жизнь, поэтому назвала распространившиеся кадры «проблемой», – пишет Elle.
Ранее певица Любовь Успенская назвала своих критиков в социальных сетях «завистливыми бабами». Она рассказала, что только «умные люди со вкусом» оценят все достоинства ее вызывающих нарядов.