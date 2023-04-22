Поцелуй стал проблемой: Модель Эмили Ратаковски огорчилась вмешательством публики в ее личную жизнь

Сама Ратаковски рассказала, что давно не испытывала опыт первого свидания. Она назвала «странным» повышенный интерес публики к произошедшему. Актриса призналась, что ей тяжело переносить вторжение в ее личную жизнь, поэтому назвала распространившиеся кадры «проблемой», – пишет Elle.