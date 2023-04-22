Ученые установили взаимосвязь между сексом и лечением симптомов аллергии

Команда Медицинского университета Тебриза еще не проводила клинических испытаний для проверки своей гипотезы, однако исследования ведутся с 2019 года. Такой нестандартный метод облегчения симптомов поллиноза, по их словам, был бы намного «приятнее и дешевле», чем более традиционные методы лечения, например, прием антигистаминных препаратов. У этой гипотезы нашлись и скептики, которые сомневаются в применимости «метода» вне дома и спрашивают, что делать тем, у кого нет полового партнера, – пишет Her.