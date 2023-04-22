«Усложнение обхода»: Европа готовит новый пакет санкций против России

Европейский союз готовит 11-й пакет ограничений, который направлен на усложнение обхода уже существующих антироссийских санкций. Об этом сообщает издание Bloomberg.
Пакет ограничений предусматривает запрет на транзит товаров через территорию России, включая различные технологии, а также некоторые типы транспортных средств. Возможно, что не все из них будут запрещены для провоза через Россию в третьи страны. В список ограничений могут попасть танкеры, не оборудованные навигационными системами, позволяющими отслеживать их перемещения. Основная цель пакета - закрыть возможные лазейки и возможность обхода существующих ограничений, в том числе при помощи компаний из третьих стран. Для его введения необходима поддержка всех членов ЕС.
Ранее СМИ сообщили, что Польша намерена ввести санкции против нефтепровода «Дружба». Варшава предлагает запретить импорт российской нефти по северному участку нефтепровода.