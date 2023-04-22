«Усложнение обхода»: Европа готовит новый пакет санкций против России

Пакет ограничений предусматривает запрет на транзит товаров через территорию России, включая различные технологии, а также некоторые типы транспортных средств. Возможно, что не все из них будут запрещены для провоза через Россию в третьи страны. В список ограничений могут попасть танкеры, не оборудованные навигационными системами, позволяющими отслеживать их перемещения. Основная цель пакета - закрыть возможные лазейки и возможность обхода существующих ограничений, в том числе при помощи компаний из третьих стран. Для его введения необходима поддержка всех членов ЕС.