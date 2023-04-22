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Марин Ле Пен: Между Эммануэлем Макроном и французским народом произошел полный разрыв

Политика
Марин Ле Пен: Между Эммануэлем Макроном и французским народом произошел полный разрыв

Лидер французской оппозиционной партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен считает, что решение президента Франции Эммануэля Макрона провести пенсионную реформу, не обращая внимания на протесты со стороны граждан привело к «полному разрыву» отношений между ним и его народом. Об этом политик сообщила в ходе интервью для французского телеканала BFM TV.

По мнению Ле Пен, Макрон теперь не может даже покинуть Елисейский дворец без освистывания со стороны толпы, которую он отказывается слушать и уважать.

«Он вызвал гнев, и именно он стоит у истоков беспорядка, хаоса», - прокомментировала ситуацию вокруг президента глава оппозиции.

Сообщается, что на фоне принятия реформы, Ле Пен обогнала Макрона в рейтинге общественной популярности, заняв первое место среди политиков.

Ранее французский профсоюз энергетиков пообещал обесточить Каннский кинофестиваль в знак несогласия с политикой правительства.
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