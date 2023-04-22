Марин Ле Пен: Между Эммануэлем Макроном и французским народом произошел полный разрыв

Лидер французской оппозиционной партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен считает, что решение президента Франции Эммануэля Макрона провести пенсионную реформу, не обращая внимания на протесты со стороны граждан привело к «полному разрыву» отношений между ним и его народом. Об этом политик сообщила в ходе интервью для французского телеканала BFM TV.