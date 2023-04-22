Протестующие в Израиле вышли на новые митинги против судебной реформы

Несогласные с новой судебной реформой в Израиле снова вышли на акции протеста против законопроекта, который ранее был заморожен в связи со всеобщим недовольством.
Сегодня, 22 апреля, в Тель-Авиве проходит новая масштабная акция протеста против судебной реформы. Митингующие вышли на главные улицы и площади города, где уже дежурит полиция. Правоохранительные органы перекрали центральные проспекты для того, чтобы предотвратить большое скопление людей. Протестующие выходят с флагами страны и требуют полной отмены реформы.
Ранее сообщалось, что законопроект был заморожен по решению президента Израиля Ицхака Герцога. Однако это не смогло остановить массовые протесты против этой реформы, которые собирают тысячи людей. Они требуют не временного переноса реформы, а ее полной отмены и наложения вето на ее принятие.