Протестующие в Израиле вышли на новые митинги против судебной реформы

Ранее сообщалось, что законопроект был заморожен по решению президента Израиля Ицхака Герцога. Однако это не смогло остановить массовые протесты против этой реформы, которые собирают тысячи людей. Они требуют не временного переноса реформы, а ее полной отмены и наложения вето на ее принятие.