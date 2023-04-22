Politico: Чиновники из службы нацбезопасности опасаются начала гражданской войны в США

Чиновников из службы нацбезопасности сильно тревожит потенциальный риск начала гражданской войны в США. Информацию об этом предоставило издание Politico.
Представителей администрации смущает большая вероятность начала волнений, на фоне обвинения Дональда Трампа в 34 уголовных делах. Издание отмечает, что пока недовольство консервативных американцев не привело к «смертям и разрушениям», которые предрекал бывший президент.
По заявлению чиновников, Америку, в условиях глубокой поляризации общества, ожидают небольшие очаги вооруженных беспорядков, которые могут легко вспыхнуть и распространить мятеж по городам страны.
Ранее, Дональд Трамп пообещал в кратчайшие сроки решить конфликт на Украине, но в случае своего переизбрания.