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Politico: Чиновники из службы нацбезопасности опасаются начала гражданской войны в США

Политика
Politico: Чиновники из службы нацбезопасности опасаются начала гражданской войны в США

Чиновников из службы нацбезопасности сильно тревожит потенциальный риск начала гражданской войны в США. Информацию об этом предоставило издание Politico.

Представителей администрации смущает большая вероятность начала волнений, на фоне обвинения Дональда Трампа в 34 уголовных делах. Издание отмечает, что пока недовольство консервативных американцев не привело к «смертям и разрушениям», которые предрекал бывший президент.

По заявлению чиновников, Америку, в условиях глубокой поляризации общества, ожидают небольшие очаги вооруженных беспорядков, которые могут легко вспыхнуть и распространить мятеж по городам страны.

Ранее, Дональд Трамп пообещал в кратчайшие сроки решить конфликт на Украине, но в случае своего переизбрания.
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