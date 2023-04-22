Россия призвала своих граждан отказаться от поездок в Канаду из-за дискриминации

Канада проявляет нетерпимость к русской культуре, а ее граждане все чаще дискредитируют приезжих россиян из-за национальности. Были замечены случаи морального и физического насилия над гражданами России, которые находятся в Канаде в целях туризма или по работе. Посольство РФ настоятельно рекомендует своим гражданам отказаться от дальнейшего посещения страны, а также предпринимать меры осторожности в местах скопления людей., говорится в официальном сообщении ведомства в Канаде.