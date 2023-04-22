Авария с двумя легковыми автомобилями в Ингушетии унесла жизни трех человек

ГУ МЧС России по Республике Ингушетия сообщило о ДТП в 19:39 на автодороге Кантышев-Ачалуки. В результате аварии погибло три человека.
Столкнулись два легковыхавтомобиля. Пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение в Назрань на попутном транспорте. Сообщается об отсутствии детей среди участников аварии. На место происшествия были привлечены одна единица специальной техники и три человека личного состава. Всего пострадали шесть человек, трое погибли.
Ранее авария с участием грузового транспортного средства произошла на улице Виноградной Советского района Астрахани. Спасательные бригады на месте происшествия установили, что в результате столкновения транспортных средств произошел розлив топлива.