Россия будет поставлять бесплатные удобрения в Африку

Москва готовит две партии удобрений для отправки в Кению и Нигерию в рамках гуманитарной миссии ООН, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин в ходе интервью на телеканале Россия-24. Об этом он сообщил в связи с неопределенностью перспектив продления соглашения о поставках зерна из Причерноморья.