Россия будет поставлять бесплатные удобрения в Африку

Москва готовит две партии удобрений для отправки в Кению и Нигерию в рамках гуманитарной миссии ООН, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин в ходе интервью на телеканале Россия-24. Об этом он сообщил в связи с неопределенностью перспектив продления соглашения о поставках зерна из Причерноморья.
«На данный момент в Малави была доставлена одна партия объемом в 20 тыс тонн», - заявил Вершинин
Замминистра также отметил, что поставки были совершены целиком за счет Москвы и что скрыть этот факт, у желающих это сделать, не получится.
Кремль, при этом, крайне недоволен, что не все стороны соглашения выполнили свою часть договора и надеется на необходимые для продления сделки усилия со стороны представителей ООН.
Ранее Россия сообщила о готовности передать на дарственной основе удобрения для Нигерии и Кении.