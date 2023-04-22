Коллеги рэпера SCALLY MILANO сообщили о местонахождении артиста после отмены концерта силовиками

На данный момент SCALLY MILANO находится у себя дома, куда его доставили сотрудники правоохранительных органов. Сам рэпер и его команда не могли даже предположить, что их концерт будет отменен силовиками прямо во время мероприятия. Артист будет сотрудничать со следствием и следить за ситуацией, а также уведомлять о прогрессе и подробностях произошедшего своих поклонников и подписчиков в социальных сетях, заявил Бектемиров в своем Telegram-канале.