Литва обвинила Белоруссию в провокациях на границе

Он также выразил опасения относительно других возможных «провокаций» со стороны Белоруссии, таких как отправка нелегальных мигрантов и помощь в проникновении на территорию Литвы. Представитель ведомства отметил, что Минск видит в Вильнюсе врага, и назвал действия этой стороны непредсказуемыми. В свою очередь, в ГПК Беларуси заявили, что литовцы пытаются эскалировать ситуацию на границе, а их действия не направлены на урегулирование конфликта.