Литва обвинила Белоруссию в провокациях на границе

Согласно заявлению представителя Службы охраны госграницы Литвы Гедрюса Мишутиса, белорусские пограничники намеренно пересекли межгосударственную границу. Об этом сообщает Telegram-канал Sputnik Литва.
Он также выразил опасения относительно других возможных «провокаций» со стороны Белоруссии, таких как отправка нелегальных мигрантов и помощь в проникновении на территорию Литвы. Представитель ведомства отметил, что Минск видит в Вильнюсе врага, и назвал действия этой стороны непредсказуемыми. В свою очередь, в ГПК Беларуси заявили, что литовцы пытаются эскалировать ситуацию на границе, а их действия не направлены на урегулирование конфликта.
Ранее МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис потребовал от Минска остановить строительство БелАЭС. Литовцы считают станцию опасной, несмотря на то, что белорусская сторона ведет стройку во взаимодействии с МАГАТЭ.