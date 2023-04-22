Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

РИА Новости: Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове

Происшествия
РИА Новости: Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове

Сообщается о прозвучавших взрывах в столице Харьковской области. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на материал издания «Страна.ua».

Украинские средства массовой информации сообщили, что в Харькове прогремели несколько взрывов. Более подробной информации об обстоятельствах произошедшего на данный момент нет.

Ранее Вооруженные силы Украины атаковали Куйбышевский район Донецка – об этом сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. Всего было выпущено пять снарядов калибра 155 миллиметров – такие боеприпасы используют государства-члены НАТО. Атака была зафиксирована в 21:40 в направлении столицы ДНР.
слухи о взрыве взрывы харьков взрыв харьковская область
Военкоры ФАН