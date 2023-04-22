РИА Новости: Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове

Ранее Вооруженные силы Украины атаковали Куйбышевский район Донецка – об этом сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. Всего было выпущено пять снарядов калибра 155 миллиметров – такие боеприпасы используют государства-члены НАТО. Атака была зафиксирована в 21:40 в направлении столицы ДНР.