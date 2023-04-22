The Economist: Судьба Украины будет решена после контрнаступления ВСУ

Американское издание The Economist опубликовало статью, где сообщает о беспомощности ВСУ перед высокими рисками неудачи в предстоящем контрнаступлении украинской армии.
По мнению автора издания, НАТО смогли поставить на Украину максимум своего вооружения, однако это не снижает невероятно высоких рисков того, что контрнаступление ВСУ, анонсируемое уже на протяжении нескольких месяцев, не обернется провалом украинской армии. Автор отмечает, что от исхода этой операции будет зависеть судьба страны и ее союзников в ближайшем будущем.
Ранее сообщалось, что военный эксперт Виктор Литовкин рассказал о предстоящем неудачном контрнаступлении ВСУ. Он заявил, что у Киева нет необходимой техники для того, чтобы совершить подобную операцию, поэтому она заведомо обречена на провал. Это связано с многочисленными отказами союзников Украины поставлять требуемое Киевом оружие.