The Economist: Судьба Украины будет решена после контрнаступления ВСУ

По мнению автора издания, НАТО смогли поставить на Украину максимум своего вооружения, однако это не снижает невероятно высоких рисков того, что контрнаступление ВСУ, анонсируемое уже на протяжении нескольких месяцев, не обернется провалом украинской армии. Автор отмечает, что от исхода этой операции будет зависеть судьба страны и ее союзников в ближайшем будущем.