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Вооруженные силы Украины атаковали Куйбышевский район Донецка

Происшествия
Вооруженные силы Украины атаковали Куйбышевский район Донецка

Представители Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщили об обстреле Вооруженными силами Украины Куйбышевского района Донецка.

Атака была зафиксирована в 21:40 в направлении столицы ДНР. Всего было выпущено пять снарядов калибра 155 миллиметров. Такой тип боеприпасов применяется вооруженными силами стран-членов Североатлантического альянса.

Ранее Вооруженные силы Украины обстреляли школу №91 в Кировском районе столицы ДНР. Глава города Алексей Кулемзин представил фотографии последствий удара. На кадрах заметно, что в результате атаки во многих окнах выбиты стекла. Часть фасада попала внутрь здания, из-за чего деформировалась мебель. На одной из фотографии видно, что в крыше образовалась пробоина.
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