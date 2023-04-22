Вооруженные силы Украины атаковали Куйбышевский район Донецка

Ранее Вооруженные силы Украины обстреляли школу №91 в Кировском районе столицы ДНР. Глава города Алексей Кулемзин представил фотографии последствий удара. На кадрах заметно, что в результате атаки во многих окнах выбиты стекла. Часть фасада попала внутрь здания, из-за чего деформировалась мебель. На одной из фотографии видно, что в крыше образовалась пробоина.