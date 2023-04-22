Дочь певицы Глюкозы в 15 лет решила бросить школу

Дочь известной певицы Глюкозы Лидия Чистякова-Ионова приняла решение завершить своё образование после окончания девятого класса. Об этом рассказало издание VOICE
Школьница больше не желает продолжать учёбу. Вместо этого, 15-летняя Лидия планирует начать работать и изучать финансовую грамотность, чтобы иметь представление об инвестициях. Она уверена, что сможет успешно сдать ЕГЭ в любое время, но ей не хочется тратить свои нервы на это. Девочка уже очень устала от многочисленных заданий и желает начать новую главу в своей жизни.
Ранее Глюкоза раскрыла свои собственные методы поддержания низкого веса без диет. Чтобы оставаться в той форме, в которой она находится сейчас, певица питается маленькими порциями, носит здоровые перекусы с собой и редко употребляет в пищу лактозу и глютен.