Дочь певицы Глюкозы в 15 лет решила бросить школу

Школьница больше не желает продолжать учёбу. Вместо этого, 15-летняя Лидия планирует начать работать и изучать финансовую грамотность, чтобы иметь представление об инвестициях. Она уверена, что сможет успешно сдать ЕГЭ в любое время, но ей не хочется тратить свои нервы на это. Девочка уже очень устала от многочисленных заданий и желает начать новую главу в своей жизни.