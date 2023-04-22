Вероятной причиной отмены концерта SCALLY MILANO стала смерть 14-летней девочки от передозировки

Сегодня, 22 апреля, силовики прервали концерт SCALLY MILANO в «Гигант Холле». Предполагается, что внезапный визит представителей МВД связан с тем, что 14-летняя посетительница концерта скончалась во время мероприятия. Гости сообщают, что некая несовершеннолетняя девочка пронесла наркотические вещества на концерт и употребила их в туалете, после чего скончалась от передозировки. Также есть еще одно предположение отмены мероприятия. Телеканал 78 сообщил, что концерт был несанкционированным и поэтому мог стать причиной заинтересованности полиции.