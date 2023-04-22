Глава УПЦ Онуфрий призвал прихожан защищать свои святыни

Предстоятель Украинской православной церкви митрополит Онуфрий обратился к прихожанам и призвал всех верующих украинцев стоять на своем в защите святынь. Сообщение об этом опубликовано в Telegram-канале УПЦ.
Согласно заявлению главы церкви, прихожане имеют право на отстаивание своих позиций, но не стоит при этом нарушать духовные законы.
«Я призываю всех наших верующих, чтобы они не поддавались на провокации, чтобы они вели себя достойно», - заявил Митрополит Онуфрий.
Также, он попросил прихожан «молить Бога» ради милости для всех.
Ранее, российский священник назвал гонения на церковь «желанием уничтожить УПЦ».