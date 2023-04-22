Воздушное пространство над Суданом будет закрыто минимум до 30 апреля

Международный аэропорт Хартум сообщил о продлении режима закрытого воздушного пространства над Суданом в связи с нестабильной внутриполитической ситуацией и вооруженным конфликтом в стране.
На данный момент воздушное пространство было решено закрыть до 30 апреля, однако эта дата может измениться на фоне продолжающегося вооруженного противостояния в стране. Любые виды авиасообщения прекращены до особого распоряжения, говорится в заявлении управления гражданской авиации Судана, которое распространил аэропорт Хартум.
Ранее сообщалось, что силы быстрого реагирования Судана закрыли воздушное пространство над страной в рамках конфликта с регулярной армией государства. Вооруженное противостояние началось после заявления местных властей о роспуске СБР, с которым оказались не согласны военнослужащие ведомства.