Воздушное пространство над Суданом будет закрыто минимум до 30 апреля

На данный момент воздушное пространство было решено закрыть до 30 апреля, однако эта дата может измениться на фоне продолжающегося вооруженного противостояния в стране. Любые виды авиасообщения прекращены до особого распоряжения, говорится в заявлении управления гражданской авиации Судана, которое распространил аэропорт Хартум.