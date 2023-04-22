Бельгийская таможня уничтожила партию американского пива из-за разногласий со слоганом

CNN сообщает, что бельгийская таможня конфисковала 2352 банки пива фирмы «Miller High Life», мотивируя это тем, что партия была неправильно промаркирована. На этикетках банок было написано «Шампанское от мира пива», что крайне сильно смутило представителей региона Шампань.
Торговая ассоциация производителей шампанского потребовала уничтожить американское пиво, утверждая, что эта этикетка нарушает защищенное обозначение самого термина «Шампанское».
По заявлению обвиняющей стороны, «игристое» может быть изготовлено только из винограда сортов Шардоне, Пино Нуар и Пино Менье и никак не может быть связано с пивом американского производства.
Управляющий директор Комитета Шампани Чарльз Гомер оценил труд представителей бельгийской таможни и сообщил, что данный акт противодействия подтверждает важность, которую Европейский союз придает обозначениям происхождения товара.
Ранее сообщалось, что экспорт шампанского на территорию России через Турцию вырос на 182%.