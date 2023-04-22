Астраханские спасатели разблокировали пострадавших в ДТП с участием грузовика

ГУ МЧС по Астраханской области сообщило о дорожно-транспортном происшествии на улице Виноградной Советского района региональной столицы. Инцидент произошел с участием грузового транспортного средства и двух легковых автомобилей.
Спасательные бригады по прибытии на место происшествия установили, что в результате столкновения транспортных средств произошел розлив топлива. На данный момент в районе ДТП работают одна единица специальной техники и пять человек личного состава. Сообщается, что работы по деблокированию пострадавших уже проведены, дополнительная информация пока устанавливается, – пишет МЧС по Астраханской области.
Ранее произошла авария с участием мотоциклистки на перекресте Ильюшина и Планерной в Петербурге. Девушка была госпитализирована в тяжелом состоянии.