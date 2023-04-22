Астраханские спасатели разблокировали пострадавших в ДТП с участием грузовика

Спасательные бригады по прибытии на место происшествия установили, что в результате столкновения транспортных средств произошел розлив топлива. На данный момент в районе ДТП работают одна единица специальной техники и пять человек личного состава. Сообщается, что работы по деблокированию пострадавших уже проведены, дополнительная информация пока устанавливается, – пишет МЧС по Астраханской области.