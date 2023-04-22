Китайский дипломат Лу Шай довел прибалтов до истерики

Эстония, Латвия и Литва потребовали ответа от Пекина, после того как высокопоставленный китайский дипломат поставил под сомнение суверенитет постсоветских государств. Об этом сообщает издание SCMP.
В интервью французскому телеканалу TF1 посол Китая во Франции Лу Шай заявил, что бывшие советские республики не имеют «реального статуса» в международном праве.
«В международном праве страны бывшего Советского Союза не имеют статуса, реального статуса в международном праве, потому что нет международного соглашения, которое бы подтвердило их статус суверенных государств», — сказал Лу Шай.
Его высказывания вызвали истерику у стран Балтии. Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что каждая из стран «вызовет высокопоставленного китайского дипломата в свои столицы». Кроме того, он назвал слова Лу «абсолютно неприемлемыми» и заявил, что Рига потребовала «объяснений от китайской стороны и полного опровержения этого заявления».
Ранее спикер литовского сейма Виктория Чмилите-Нильсен встретилась с Константинопольским патриархом Варфоломеем и пожаловалась ему на Бога. Она заявила, что господь «покрывает империалистические устремления кремлевского режима».