Китайский дипломат Лу Шай довел прибалтов до истерики

Его высказывания вызвали истерику у стран Балтии. Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что каждая из стран «вызовет высокопоставленного китайского дипломата в свои столицы». Кроме того, он назвал слова Лу «абсолютно неприемлемыми» и заявил, что Рига потребовала «объяснений от китайской стороны и полного опровержения этого заявления».