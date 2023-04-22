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Китайский дипломат Лу Шай довел прибалтов до истерики

Политика
Китайский дипломат Лу Шай довел прибалтов до истерики

Эстония, Латвия и Литва потребовали ответа от Пекина, после того как высокопоставленный китайский дипломат поставил под сомнение суверенитет постсоветских государств. Об этом сообщает издание SCMP.

В интервью французскому телеканалу TF1 посол Китая во Франции Лу Шай заявил, что бывшие советские республики не имеют «реального статуса» в международном праве.

«В международном праве страны бывшего Советского Союза не имеют статуса, реального статуса в международном праве, потому что нет международного соглашения, которое бы подтвердило их статус суверенных государств», — сказал Лу Шай.

Его высказывания вызвали истерику у стран Балтии. Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что каждая из стран «вызовет высокопоставленного китайского дипломата в свои столицы». Кроме того, он назвал слова Лу «абсолютно неприемлемыми» и заявил, что Рига потребовала «объяснений от китайской стороны и полного опровержения этого заявления».

Ранее спикер литовского сейма Виктория Чмилите-Нильсен встретилась с Константинопольским патриархом Варфоломеем и пожаловалась ему на Бога. Она заявила, что господь «покрывает империалистические устремления кремлевского режима».
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