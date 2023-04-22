В Гетеборге прошел двухтысячный митинг против членства Швеции в НАТО

Участники демонстрации прошли по центру Гетеборга, перекрыв движение общественного транспорта в нескольких местах. Один из пришедших на митинг местных жителей заявил, что шведы не хотят вступать «в эту войну великих держав», куда, по его мнению, вовлечены США, Китай и Россия. Протестующий убежден, что Швеции отведена роль вассала в играх большой политики.