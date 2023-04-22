В Гетеборге прошел двухтысячный митинг против членства Швеции в НАТО

Жители шведского Гетеборга вышли на демонстрацию против вступления скандинавского государства в НАТО. В акции протеста на улицах прибрежного города приняли участие от двух до двух с половиной тысяч человек, сообщает газета Göteborgs-Posten.
Такие цифры озвучили сотрудники городской полиции. По данным СМИ, митингующие держали в руках плакаты и транспаранты с надписями «Нет НАТО» и «Остановить "Аврору 23"». В последнем случае имеются в виду военные учения с участием частей стран Североатлантического альянса.
«Ни одного солдата, ни одной винтовки, ни одной кроны военным НАТО», — скандировали протестующие.
Участники демонстрации прошли по центру Гетеборга, перекрыв движение общественного транспорта в нескольких местах. Один из пришедших на митинг местных жителей заявил, что шведы не хотят вступать «в эту войну великих держав», куда, по его мнению, вовлечены США, Китай и Россия. Протестующий убежден, что Швеции отведена роль вассала в играх большой политики.
Ранее сообщалось, что Турция опровергла обвинения в попытках помешать Швеции вступить в НАТО. По словам официального представителя президента Турции Ибрагима Калына, весь процесс находится в руках Стокгольма.