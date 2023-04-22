Сексолог Кейтлин Кантор назвала самые распространенные разрушающие совместную жизнь ошибки

Психолог Кейтлин Кантор рассказала, что опыт ее работы над совместной жизнью влюбленных привел к выводу, что многие пары совершают одни и те же ошибки, наносящие вред отношениям.
Эксперт назвала осознанность первым шагом к более здоровым отношениям. По ее словам, любое небольшое усилие вносит вклад в установление гармонии и взаимопонимания, – пишет Psychology Today.
Первая большая ошибка в отношениях – это отказ от диалога по личным проблемам. Если не делиться волнующими историями с любимым человеком, это то же самое, что и жить самому по себе, отдаляя от себя партнера. Вторая ошибка – послать обвинения друг в друга, необходимо решать все проблемы вместе и устанавливать, где каждый член пары мог ошибиться. Далее – избегание жестких разговоров – оно только усугубит проблемы. Не менее важная ошибка – отношение друг к другу как к соседу по комнате – нужно продолжать часто ходить на свидания и вместе создавать новые впечатления. Также запрещается постоянно брать на себя вину за все конфликты и ответственность за эмоции партнера на свой счет. Еще необходимо планировать время интимной близости, чтобы оно и предпочтения были заранее оговорены.
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