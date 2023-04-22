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Сексолог Кейтлин Кантор назвала самые распространенные разрушающие совместную жизнь ошибки

Общество
Сексолог Кейтлин Кантор назвала самые распространенные разрушающие совместную жизнь ошибки

Психолог Кейтлин Кантор рассказала, что опыт ее работы над совместной жизнью влюбленных привел к выводу, что многие пары совершают одни и те же ошибки, наносящие вред отношениям.

Эксперт назвала осознанность первым шагом к более здоровым отношениям. По ее словам, любое небольшое усилие вносит вклад в установление гармонии и взаимопонимания, – пишет Psychology Today.

Первая большая ошибка в отношениях – это отказ от диалога по личным проблемам. Если не делиться волнующими историями с любимым человеком, это то же самое, что и жить самому по себе, отдаляя от себя партнера. Вторая ошибка – послать обвинения друг в друга, необходимо решать все проблемы вместе и устанавливать, где каждый член пары мог ошибиться. Далее – избегание жестких разговоров – оно только усугубит проблемы. Не менее важная ошибка – отношение друг к другу как к соседу по комнате – нужно продолжать часто ходить на свидания и вместе создавать новые впечатления. Также запрещается постоянно брать на себя вину за все конфликты и ответственность за эмоции партнера на свой счет. Еще необходимо планировать время интимной близости, чтобы оно и предпочтения были заранее оговорены.

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