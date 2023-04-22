Сексолог Кейтлин Кантор назвала самые распространенные разрушающие совместную жизнь ошибки

Первая большая ошибка в отношениях – это отказ от диалога по личным проблемам. Если не делиться волнующими историями с любимым человеком, это то же самое, что и жить самому по себе, отдаляя от себя партнера. Вторая ошибка – послать обвинения друг в друга, необходимо решать все проблемы вместе и устанавливать, где каждый член пары мог ошибиться. Далее – избегание жестких разговоров – оно только усугубит проблемы. Не менее важная ошибка – отношение друг к другу как к соседу по комнате – нужно продолжать часто ходить на свидания и вместе создавать новые впечатления. Также запрещается постоянно брать на себя вину за все конфликты и ответственность за эмоции партнера на свой счет. Еще необходимо планировать время интимной близости, чтобы оно и предпочтения были заранее оговорены.