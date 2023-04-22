МИД Германии объяснил депортацию российских дипломатов наличием спецслужб России в Берлине

Ранее сообщалось, что МИД России заявил о принятии решения немецких властей выслать большинство российских дипломатов из Германии сегодня. В ответ на это официальный представитель ведомства России Мария Захарова заявила об ответных мерах в виде депортации 20 немецких дипломатов в ближайшее время в качестве равносильного ответа Берлину.