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Два человека погибли и 12 пострадали в Испании из-за горящей пиццы

Весь мир
Два человека погибли и 12 пострадали в Испании из-за горящей пиццы

Испанская служба CNN сообщила о пожаре в Мадриде, который, предположительно начался из-за пиццы-фламбе*. Сообщается о двух погибших, еще 12 человек пострадали.

«Похоже, пожар начался, когда подавали пиццу с фламбе, из-за чего загорелись украшения в ресторане», - заявил представителям СМИ мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес Алмейда.

По информации от представителей пожарной службы, в помещении находился всего один выход, и, поскольку огонь был очень близко к двери, люди ринулись в заднюю часть ресторана и оказались в полной ловушке.

Пожар был быстро ликвидирован и пламя не успело перекинуться на ближайшие дома.

Ранее сообщалось, что в ресторанах Италии начали подавать пиццу со сверчками. Вкус насекомых посетители сравнивают с чипсами.

(Фламбе – Прием кулинарии, при котором блюдо поливают крепким алкогольным напитком и поджигают)
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