Концерт SCALLY MILANO в Санкт-Петербурге был прерван силовиками

Ранее сообщалось, что певец SHAMAN рассказал о том, как он проявляет свои эмоции в свободное от концертов и туров время. Он заявил, что его эпатажность на сцене является полной противоположностью его поведения в реальной жизни, так как подобные эмоции в рутинное время для него «непозволительная роскошь».