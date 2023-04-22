Концерт SCALLY MILANO в Санкт-Петербурге был прерван силовиками

Полиция без объяснения причины прервала концерт репера SCALLY MILANO, который проходил в «Гигант Холле» в Санкт-Петербурге.
Во время выступления артиста в зал ворвались силовики, которые потребовали остановить концерт. Присутствующих попросили показать документы. Гостей мероприятия попросили покинуть зал, а также призвали к соблюдению порядка и законных требований представителей полиции, сообщает телеканал 78.
Ранее сообщалось, что певец SHAMAN рассказал о том, как он проявляет свои эмоции в свободное от концертов и туров время. Он заявил, что его эпатажность на сцене является полной противоположностью его поведения в реальной жизни, так как подобные эмоции в рутинное время для него «непозволительная роскошь».