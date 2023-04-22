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ДТП с участием девушки на мотоцикле произошло на пересечении Ильюшина и Планерной в Петербурге

Происшествия
ДТП с участием девушки на мотоцикле произошло на пересечении Ильюшина и Планерной в Петербурге

Мотоцикл Ducati столкнулся с автомобилем Hyundai в Приморском районе Петербурга. В результате ДТП на пересечении улиц Ильюшина и Планерной девушка, управлявшая двухколесным транспортом, получила серьезные травмы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что за рулем корейской легковушки находился 21-летний мужчина. Прибывшие на место аварии врачи скорой помощи осмотрели 27-летнюю мотоциклистку и госпитализировали ее.

Медики оценивают состояние девушки как тяжелое. Стражи порядка устанавливают все обстоятельства и детали ДТП.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье мужчина разбился насмерть при падении с мотоцикла. По предварительной информации, водитель не справился с управлением при наезде на препятствие.
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