Парламентарии Европы ждут от Молдовы политических сверхусилий для вступления в ЕС

Тудораке заявил, что много лет назад ЕС более активно выступал за присоединение государств Центральной Европы к союзу. Теперь же, чтобы помочь Молдавии в следовании пути евроинтеграции, необходимо «политически сделать все возможное» для создания таковых предпосылок, тем более, по его словам, Кишинев «очень быстро» был наделен статусом кандидата на вступление в Европейский союз, – пишет «РИА Новости».