Парламентарии Европы ждут от Молдовы политических сверхусилий для вступления в ЕС

Депутат Европарламента Драгош Тудораке рассказал, что в момент принятия Румынии в состав ЕС Европа была более «благосклонна», чем сейчас к Молдавии. Парламентарий подчеркнул, что в Бухаресте Евросоюз тогда видел большие преимущества.
Тудораке заявил, что много лет назад ЕС более активно выступал за присоединение государств Центральной Европы к союзу. Теперь же, чтобы помочь Молдавии в следовании пути евроинтеграции, необходимо «политически сделать все возможное» для создания таковых предпосылок, тем более, по его словам, Кишинев «очень быстро» был наделен статусом кандидата на вступление в Европейский союз, – пишет «РИА Новости».
Ранее власти Молдавии заявили, что страна скоро выполнит условия Еврокомисии для вступления в Европейский союз. ЕС требует у Кишинева выполнения девяти пунктов для присоединения.