Стали известны победители российской театральной премии «Золотая маска»

В Москве состоялась церемония награждения лауреатов ежегодной театральной премии «Золотая маска». По информации ТАСС, мероприятие прошло в Московском академическом музыкальном театре им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко.
В номинации «Лучший спектакль в оперетте/мюзикле» победителем стала постановка «Три товарища». Его авторам выступил пермский академический театр. В балетной номинации победу одержала работа Красноярского Театра оперы и балета имени Д.А. Хворостовского под названием «Катарина, или дочь разбойника». Лучшей оперой был назван проект московского театра «Новая опера» им. Колобова «Мертвый город».
В разделе «Лучший кукольный спектакль» призовое место заняла постановка Государственного академического центрального театра кукол им. С. В. Образцова «Белая уточка».
Сама премия была учреждена в качестве общественного проекта еще в 1993 году по инициативе председателя Союза театральных деятелей РФ Михаила Ульянова.
Ранее, представители Александринского театра сообщили об отмене представления «Сирано де Бержерак», в связи с заявлением об обнаруженной в постановке дискредитацией РФ.