Стали известны победители российской театральной премии «Золотая маска»

В номинации «Лучший спектакль в оперетте/мюзикле» победителем стала постановка «Три товарища». Его авторам выступил пермский академический театр. В балетной номинации победу одержала работа Красноярского Театра оперы и балета имени Д.А. Хворостовского под названием «Катарина, или дочь разбойника». Лучшей оперой был назван проект московского театра «Новая опера» им. Колобова «Мертвый город».