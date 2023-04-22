Киев назвал главное условие для окончания конфликта с Россией в этом году

На данный момент союзники Киева поставляют ему в разы меньше оружия и боеприпасов, чем требуется для ВСУ. Украина благодарит ЕС и НАТО за ту помощь, которая оказывается стране, однако текущие условия вынуждают Киев требовать еще больше. Поэтому Верховная рада обращается к своим союзникам и требует увеличить поставки в 10 раз.