Киев назвал главное условие для окончания конфликта с Россией в этом году

Заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник заявил о недостаточной помощи Евросоюза и НАТО для ВСУ.
На данный момент союзники Киева поставляют ему в разы меньше оружия и боеприпасов, чем требуется для ВСУ. Украина благодарит ЕС и НАТО за ту помощь, которая оказывается стране, однако текущие условия вынуждают Киев требовать еще больше. Поэтому Верховная рада обращается к своим союзникам и требует увеличить поставки в 10 раз.
Таким образом, наиболее выгодным вариантом будет выделение 1% ВВП всех партнеров Украины для того, чтобы завершить вооруженный конфликт уже в этом году, написал Мельник в Twitter*.
Ранее сообщалось, что глава МИД Украина Дмитрий Кулеба обвинил ЕС в неисполнении своих же слов. Кулеба считает, что Европа не может выполнить свое обещание по увеличению поставок боеприпасов.
*Заблокирован на территории РФ