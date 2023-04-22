Единый механизм: Глава Белгородской области Вячеслав Гладков высоко оценил работу на месте взрыва

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что встретился с жителями, дорожниками и строителями. Глава региона подчеркнул, что люди «начинают немножко» отходить от шока после взрыва.
Гладков заявил, что средства на капительное восстановление дома обязательно будут выделены. Он также отметил, что все оперативные и спасательные службы сработали как единый механизм, поэтому «не было допущено ни одной ошибки».
Губернатор напомнил, что ситуация осложнялась расположением взрывного устройства в центре густонаселенного района – оно на данный момент нейтрализовано, – пишет Гладков в своем Telegram-канале.
Ранее обнаруженная в Белгороде авиабомба ФАБ-500 была уничтожена. Снаряд был вывезен для разминирования на специальный полигон под столицей Белгородской области.