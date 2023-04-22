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«Зенит» обыграл «Динамо» со счетом 3:1

Спорт
«Зенит» обыграл «Динамо» со счетом 3:1

Петербургский футбольный клуб «Зенит» обыграл московское «Динамо» со счетом 3:1 в рамках домашнего матча 24-го тура РПЛ. Матч прошел 22 апреля на стадионе «Газпром Арена».

Счет победителей открыл Малком, проведя удачное пенальти на 46-й минуте первого тайма. Второй гол в ворота противника он забил уже в процессе игры на 68-й минуте. «Добил» тройку полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой забив гол на 87-й минуте.

У «Динамо» же, единственное результативное попадание оформил полузащитник Даниил Фомин на 80-й минуте матча.

Сообщается, что для Малкома этот матч стал особенно результативен, ведь теперь он занимает первое место в списке лучших бомбардиров Российской Премьер-Лиги. Второе место на данный момент держит Промес из московского «Спартака» с 16 голами за сезон.

Ранее сообщалось, что Зидан может вернуться в «Ювентус», но уже в качестве тренера легендарной команды.
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