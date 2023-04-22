Беженцы из Соледара рассказали о последствиях взрыва их дома солдатами ВСУ

Украинские солдаты подорвали дом семьи Корчевых в Соледаре. В результате взрыва больше всего пострадала восьмилетняя Василиса. Мама девочки Надежда Корчевая в беседе с журналистами рассказала о том страшном событии в их жизни.
По ее словам, их семью эвакуировали из Соледара после взрыва гранаты в доме. Безопасно выйти из города мирным жителям помогли бойцы ЧВК «Вагнер».
«Мы приехали сюда из Соледара в январе. Нас эвакуировала группа «Вагнер», потому что у нас были осколочные ранения. Буквально за полчаса собрали всех и всю семью вывезли сразу. Мы попали в больницу в Стаханов, где нам оказали первую помощь, а потом нас перевезли в Первомайск, из Первомайска в Шахтерск, а потом уже в Снежное», — рассказала женщина.
Также она добавила, что украинские солдаты закинули гранату в трубу буржуйки. В результате взрыва осколочные ранения получили все члены семьи, поскольку они находились в одной комнате. Особенно сильно пострадала восьмилетняя Василиса — медики до сих пор не могут извлечь из ее тела все осколки.
«Сильно пострадала дочка. У нее все было залито кровью. Меня сначала контузило, был шум в ушах сильный. Я ничего не видела, не слышала криков, не поняла даже, что произошло. Потом выбежала и поняла, что они (солдаты ВСУ. — Прим. ред.) дальше начинают обстреливать нас. Дочка вся полностью была залита кровь. Сейчас у нас осталось три осколка. Один у нас остался в щеке, второй возле легких и один во лбу», — отметила Корчевая.
Осколок, находящийся возле легкого у ребенка, вызывает больше всего опасений у медиков. Дело в том, что он до сих пор находится в движении и в любой момент может попасть в дыхательный орган. Более того, на теле девочки образовался свищ в месте попадания элемента. Надежда Корчевая добавила, что единственное ее желание сейчас — жить в безопасности и не потерять своего ребенка. За состоянием всех членов семьи регулярно наблюдают медики.
«Состояние сейчас не внушает опасений, девочка посещает школу, ходит на уроки, ее встречает старший брат. Состояние семьи более-менее удовлетворительно», — заявил врач общей практики ГБУ «ЦПМСП г. Снежное» Николай Каменко.
В мае в Снежном ждут медиков из Москвы. Они должны провести осмотр пострадавшей Василисы и решить, как извлечь оставшиеся осколки из ее тела.