Беженцы из Соледара рассказали о последствиях взрыва их дома солдатами ВСУ

Осколок, находящийся возле легкого у ребенка, вызывает больше всего опасений у медиков. Дело в том, что он до сих пор находится в движении и в любой момент может попасть в дыхательный орган. Более того, на теле девочки образовался свищ в месте попадания элемента. Надежда Корчевая добавила, что единственное ее желание сейчас — жить в безопасности и не потерять своего ребенка. За состоянием всех членов семьи регулярно наблюдают медики.